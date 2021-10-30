Придумывая все новые теории происхождения коронавируса, не имеющие ничего общего с наукой, США не помогают миру справиться с пандемией, а просто ищут очередного врага. Такое заявление сделал Лю Пэнъуй, представляющий посольство Китая в Соединенных Штатах.

Он отметил, что США постоянно обновляют свой «доклад», хотя никаких фактов в нем как не было, так и нет. Это не научный подход, которые негативно влияет на поиски способов борьбы с коронавирусом. Он сбивает с толку ученых, которые изучают патоген и вносит хаос в их исследования, заявил Пенъуй.

Представитель посольства также отметил, что международное сообщество попыталось выяснить у США подробности исследований, проводимых в американских лабораториях в Форт-Детрике и в разных странах мира. Однако на все вопросы, связанные с этими объектами Вашингтон предпочел не отвечать. Такая его позиция вызывает подозрения и указывает на попытки скрыть важную для исследований информацию.