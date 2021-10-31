Операции ВСУ на линии разграничения могли проводиться при участии наемников из западных стран, сообщил портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что Киев активно привлекает натовских инструкторов на Донбасс для обучения своих военнослужащих. Но никто не дает гарантии, что они не являются, например, представителями американской ЧВК Blackwater или других частных военных компаний.

В украинских СМИ неоднократно мелькала информация о сотнях инструкторов из западных государств, которые обучают украинских солдат. Вполне вероятно, что они также организуют и лично применяют участие в специальных операциях. Официальное подтверждение этому найти вряд ли удастся, однако ВСУ начали действовать более эффективно на линии разграничения, хотя нового оружия у них не прибавилось.

Авторы портала пишут, что ЛНР и ДНР в ответ могут призвать на помощь специалистов из российских ЧВК, однако пока самопровозглашенные республики об этом не упоминают.