В ноябре текущего года стартуют государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» с надводного корабля «Адмирал Горшков», сообщили в российском Минобороны. Это последний этап тестов, после которого боезаряды будут приняты на вооружение ВМФ РФ.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в главном военном ведомстве сообщает, что в ходе госиспытаний будет проведено пять пусков ракет «Циркон». Часть из них запустят по наземным, а еще часть – по морским целям.

Напомним, что в начале октября осуществлялись тестовые пуски ракет «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск». По их результатам министр обороны Сергей Шойгу заявил, что боезаряды в ближайшее время могут быть приняты на вооружение. Он также отметил, что создание новых видов оружия, не имеющих в мире аналогов, продолжается.