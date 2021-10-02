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Всего в нескольких километрах от границы с Азербайджаном появилось шесть ударных беспилотных аппаратов Ирана, сообщает издание Avia.Pro. Авторы уверены, что это связано с конфликтом между двумя странами. В настоящий момент и Тегеран, и Баку стягивают силы к своим рубежам.

Сообщается, что беспилотники не допускали нарушения границ Азербайджана. Однако несложно догадаться, что их использованием Тегеран дал Баку понять, что не намерен больше терпеть провокации и оскорбительные заявления в свой адрес.

Эксперты портала также напоминают, что Иран 1 октября начал военные учения у самых границ. Нельзя исключать, что беспилотники появились в небе как раз в связи с этими маневрами. Однако ситуация между двумя государствами все еще остается очень напряженной.

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