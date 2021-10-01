Россия завершила летные испытания своей усовершенствованной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» пусками с фрегата класса «Адмирал Горшков», и вскоре за ними, уже через несколько месяцев, последуют фактическая поставка и развертывание этого оружия. Вероятные возможности боевого применения «Цирконов» оценил редактор The National Interest, известный в США военный эксперт Крис Осборн. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Он отмечает, что Россия уже довольно давно разрабатывает гиперзвуковое оружие и рекламирует его успехи в своих СМИ. Информационное агентство ТАСС утверждает, что гиперзвуковая ракета «Циркон» способна лететь в девять раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Исходя из этого, Осборн первым делом спешит припугнуть «Цирконом» ближайших соседей России в Восточной Европе: «он сможет нацеливаться и наносить удары по прибрежным районам союзников НАТО вдоль Черного моря, таким как Румыния и Болгария. Украина также имеет выход к Черному морю».

В связи с этим Осборн констатирует: атакующее оружие, летящее с гиперзвуковой скоростью, будет трудно обнаружить и от него защититься. Гиперзвуковое оружие, установленное на боевых кораблях, создает опасность для новых районов, особенно с учетом того, что прибрежным датчикам, операциям управления и контроля и перехватчикам будет сложно вовремя среагировать, чтобы предотвратить успешный удар.

«Известно, что ВМС США и их союзники по НАТО – даже береговая охрана США – регулярно проводят патрулирование по вопросам безопасности и сдерживания в международных водах Черного моря. Возможно, вооружение военных кораблей гиперзвуковым оружием представляет собой преднамеренную и прозрачную попытку России компенсировать свои меньшие и менее боеспособные военно-морские силы. Возможно, российские официальные лица думают, что вооружение кораблей гиперзвуком может помочь российскому флоту повысить его смертоносность и сократить разрыв с гораздо более крупными и технологически более совершенными ВМС США», – пишет Осборн.

В заключение американский военный эксперт постарался успокоить тревогу своих соотечественников, утверждая, что прибрежные районы, внутренние укрепления и корабли ВМС США, если и беззащитны перед гиперзвуковым оружием, «то это будет не так надолго». В неясно указанном «будущем», по его словам, зондирование с использованием искусственного интеллекта, управление огнем и многоуровневая защита, а также узлы воздушных датчиков, способные вести наблюдение за горизонтом, сделают возможным для передовых кораблей флота США обнаруживать и парировать приближающееся гиперзвуковое оружие. Пентагон также «делает успехи в области некинетической защиты от помех и радиоэлектронной борьбы».

Примечательно, что в тот же день, но в другой статье в National Interest, Крис Осборн заявил прямо противоположное – что атаку гиперзвуковыми ракетами отразить практически невозможно. Он назвал «неподтвержденными и трудно представимыми» утверждения, обильно процитированные им из российских СМИ о том, что средства ПВО России легко обеспечат эффективную защиту от только что испытанного прототипа американской гиперзвуковой ракеты HAWC.

«Даже если передовая российская радиолокационная система противовоздушной обороны, такая как те, что сейчас объединены в сеть с помощью цифровых процессоров и высокочувствительных и точных радаров дальнего действия, сможет обнаружить или определить, что гиперзвуковая ракета «приближается», проблема в том, что установить наведение на нее противоракет будет сложно. Очевидно, что гиперзвуковой ракете будет намного сложнее противостоять, чем истребителю F-22 Raptor или F-35», – отмечает Осборн.