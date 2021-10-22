В Москве и Подмосковье появилась возможность взять в аренду смартфоны Apple.

Как сообщается, об этой услуге заявил оператор МТС совместно со стартапом Arenter. В аренду на данный момент можно взять модели iPhone XR, 11, 12 и 13. Продолжительность аренды – от одного месяца до года.

За модель XR придётся платить 3 800 рублей ежемесячно. Аренда модели 13 Pro Max обойдётся уже в сумму от 8 900 до 16 490 рублей. Сумма платежа зависит от срока аренды.

Отмечается, что воспользовавшиеся услугой люди не будут нести ответственность за потёртости или мелкие царапины. Однако, если устройство получит более серьёзные повреждения, предусмотрены штрафы.

По мнению компании, услугу оценит молодёжь, которая не хочет брать кредиты, или люди, которые захотят протестировать смартфон перед тем, как его купить. Также заинтересоваться услугой могут люди, которые заходят взять iPhone в отпуск.

Ранее мы сообщали, что выхода новой линейки iPhone 13 придётся ещё подождать. Задержка произошла из-за частых отключений электричества в Китае.