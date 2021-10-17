Участившиеся в последнее время массовые отключения электричества в Китае создают огромные трудности для Apple. Цепочки поставок этого разработчика электроники во многом зависят именно от китайских поставщиков. И от этого страдает производство Apple Watch Series 7, а также моделей новой линейки iPhone 13. Особенно с учетом приближающейся рождественской кампании этот затор может привести к значительным и далеко идущим проблемам.

iPhone 13: перебои в подаче электроэнергии вызывают срывы поставок

Один из таких производителей находится в городе Чжуншань. Пять сотен работников компании собирают приемники Bluetooth, наушники, а также прочие аксессуары для брендов по всему миру. Чтобы поддерживать работу во время серьезных перебоев в подаче электроэнергии, компания использует собственные генераторы. И такие аварийные ситуации также влияют на производство компонентов для iPhone 13.

«С июня этого года начали приходить разрозненные объявления об отключениях электроэнергии, но с середины сентября это стало регулярным явлением. Сейчас уже на каждую неделю мы получаем расписание, в котором указывается, в какие дни наступающей недели будет отключено электричество», – сообщил анонимный менеджер

Ждать придется долго

По данным китайской ежедневной газеты Nikkei Asia, поставщики в городах провинций Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун также сообщают о подобных проблемах. «Если ситуация сохранится, некоторые программы обязательно будут отложены», – говорится в сообщении. – «И нам стоит серьезно подумать над тем, чтобы арендовать или построить новые заводы где-нибудь за пределами страны».

В настоящее время задержки и ожидания оцениваются примерно в месяц. Зато в ближайшем будущем цена на iPhone 13 может резко упасть.

Производители хотят переезжать

Поставщики таких продуктов, как iPhone 13 и Apple Watch Series 7, в разной степени уже столкнулись с ограничениями по мощности и производительности. Причины ограничений на электроэнергию со стороны местных органов власти – рост цен на сырье, растущий спрос на электроэнергию и обязательства, принятые руководителем страны Си Цзиньпином в отношении сокращения эмиссии углекислого газа.

Поставщики Apple уже предупредили в конце сентября, что подобные трудности ставят под угрозу непрерывность цепочки поставок.