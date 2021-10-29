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Французский МИД высказал глубокую обеспокоенность из-за использования Украиной беспилотника «Байрактар» на Донбассе. Киев постоянно твердит о необходимости мирного урегулирования конфликта, отметили во внешнеполитическом ведомстве, однако его слова сильно расходятся с делами.

По словам официального представителя французского МИД, нарушение Киевом Минских договоренностей приведет только к обострению ситуации на востоке Украины.

Он также заявил, что Франция и Германия совместно продолжат участие во встречах в «нормандском формате», чтобы все же добиться мирного урегулирования. Однако сейчас применение обеими сторонами запрещенного оружия на линии разграничения и атаки украинских беспилотников вызывают озабоченность в Берлине и Париже. Киев должен ориентироваться на Минские соглашения, а не допускать их грубейшие нарушения.

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