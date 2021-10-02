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Россия в кратчайшие сроки доставила в Мали два вертолета Ми-17В5 и два Ми-171Ш, которые будут задействованы в боевых действиях против джихадистов. Винтокрылые машины уже переданы на вооружение правительственных сил в полном соответствии с ранее заключенным контрактом.

Портал Avia.Pro рассказал, что вертолеты отправили в Мали на транспортнике Ан-124. При этом возникла небольшая путаница – некоторые эксперты заявили, что Россия таким образом осуществляет переброску бойцов частной военной компании «Вагнер».

В Мали считают, что эта ЧВК поможет стране избавиться от джихадистов. Однако несколько африканских и европейских государств выражают недовольство участием «вагнеровцев» в конфликте.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» принимала участие в боевых действиях в Центральноафриканской республике и в Сирии, причем делала это весьма успешно.

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