В последние дни Киев все чаще делает заявления о подготовке Вооруженными силами самопровозглашенных ЛНР и ДНР боевой операции. Также он высказывается в том духе, что республики Донбасса стягивают силы к линии соприкосновения, хотя ничего подобного не наблюдается. Доказательств Украина также не приводит.

Родион Мирошник, представляющий ЛНР в Трехсторонней контактной группе, уверен, что Киев готовит масштабные провокации. Он уже подтянул к линии разграничения свои артиллерийские установки, что подтвердили наблюдатели ОБСЕ. По мнению эксперта, Украина намеревается повторить трюк, который ранее проделывался с городом Счастье. Артиллерия ВСУ сперва обстреляет собственную территорию, а затем во всем обвинит ополчения.

Заявления, которые Киев делает сейчас – это подготовка оправданий для собственных провокационных действий, уверен Мирошник. Украина после обстрела выставит агрессорами ополченцев самопровозглашенных республик, а затем вполне сможет начать наступательную операцию якобы в качестве «акции возмездия».