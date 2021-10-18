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В случае постоянно прогнозируемой Североатлантическим альянсом войны за Прибалтику первым против НАТО выступит гражданское население Латвии. Жителей этой страны совершенно не устраивают манипуляции Запада.

Так латыши прокомментировали в социальных сетях публикацию американского эксперта Дэвида Экса. Он написал, что если Россия вдруг нападет на Прибалтику, то спасти ее смогут только бомбардировщики B-1B Lancer, так как армии Эстонии, Латвии и Литвы, а также военнослужащие НАТО, базирующиеся во всех трех странах, не смогут одолеть армии РФ.

Пользователи соцсетей написали, что Экс таким образом просто оправдывает бесконечные манипуляции Альянса, который в Прибалтику никто не звал. Поэтому 50 процентов гражданского населения будет стрелять в натовских солдат, а не воевать с Россией. Еще 30 процентов закроются по домам и будут ждать исхода боевых действий. А 10% вообще убегут как можно дальше, чтобы не вызывать на себя гнев соотечественников.

«Самое интересное, что никто нападать на эту нищую территорию не собирается, она никому не нужна, даже нам самим — мечтаем, как быстрее свалить отсюда. Да и защищать ее никто не будет. Разве что мы же от самих «спасителей» из НАТЫ», – написал один из пользователей.

Кроме того, латыши винят во всех бедах как раз Североатлантический альянс и свою власть, которая подыгрывает Западу.

«У наших журналистов и политиканов лишь одна мысль в голове — все проблемы от России и надо ее победить, от того в Латвии становится только хуже, не теми проблемами политики и журналисты заняты», – пишут они в социальных сетях.

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