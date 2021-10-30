Эсминцу USS Porter лучше даже не пытаться «бряцать оружием» у крымских берегов, чтобы не нажить себе серьезных неприятностей, заявил парламентарий Юрий Гемпель. Он отметил также, что американские корабли слишком уж часто стали появляться в Черноморском регионе.

По словам крымского депутата, возглавляющего комитет по межнациональным отношениям, США прилагает все возможные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Однако Россия не будет терпеть провокации, а на то, чтобы справиться с эсминцем, у нее вполне хватит сил и средств.

Напомним, что USS Porter с крылатыми ракетами вошел в акваторию Черного моря. Корабль сразу же оказался под пристальным наблюдением сил ЧФ России и береговых ракетных комплексов. В США заявили, что эсминец направлен в регион для проведения совместных операций с союзниками, но не раскрыли никаких подробностей.