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Роман Чегринец, представитель крымской Ассамблеи славянских народов, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что высказывания киевских властей о возвращении полуострова к 2030 году являются чушью.

Согласно его словам, данное обещание представляет собой еще один обман от украинских депутатов, готовящихся к очередному обворовыванию своего народа. Он добавил, что Крым навсегда останется российским регионом и все осознают это, поэтому подобные заявления являются обычной игрой на публику.

В настоящее время внутренняя и внешняя политика Киева находится не в лучшем состоянии, поэтому местные власти пытаются отыскать «перемоги», где они в принципе невозможны, считает Чегринец. Он также уверен, что через десять лет Украина прекратит свое существование, развалившись, как Югославия.

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