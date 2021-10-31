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Президент США Джо Байден, прибывший на саммит G20, разъезжал по Риму в сопровождении кортежа из сотни автомобилей. Тем самым он побил собственный рекорд – на встречу с папой Римским Франциском 29 октября следом за «Кадиллаком» американского лидера следовало 85 машин.

Сам Байден ездит на «Калиллаке», который называют «Зверем» (The Beast). Именно этот автомобиль привез американского президента на встречу с папой Римским.

Кортеж такой длины получился из-за антиковидных ограничений, которые на данный момент действуют в Италии. Они подразумевают, что в каждом авто могут ехать только три человека, которые не живут вместе.

Телеграм-канал «Пул N3» опубликовал видео, на котором зафиксирован проезд по Риму кортежа рекордной длины. На нем видно, что в колонне едет и личная охрана президента Байдена.

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