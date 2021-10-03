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В Китае разработали уникальную гиперзвуковую ракету-невидимку, способную парализовать работу электроники любых летательных аппаратов потенциального противника. Пролетая на расстоянии около 2 километров от самолетов, беспилотников, вертолетов, это оружие отключает в них все электронное оборудование и блокирует системы навигации, поясняют эксперты.

Дальность полета ракеты составляет 3 тысячи километров. Летит она на скорости в 6 чисел Маха, причем перемещается исключительно в высотных слоях атмосферы. Это делает невозможным обнаружение и перехват оригинального боеприпаса для радиоэлектронной борьбы.

Отключение систем навигации, позиционирования и связи, в полной зависимости от которого находятся сегодня любые летательные аппараты, осуществляется посредством мощного импульса, который создается конденсаторами. После выхода на траекторию на корпусе ракеты образуется оболочка из плазмы – именно она позволяет развивать гиперзвуковую скорость.

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