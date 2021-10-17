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Украина вышла из Советского Союза «республикой с наиболее развитой промышленной инфраструктурой», имея большие перспективы. Однако за три десятилетия она утратила все имеющиеся козыри и превратилась в «заштатного фаната Евросоюза», рассказали авторы китайского издания «Хуаньцю шибао».

Они пояснили, что Киев имел отлично развитую промышленность и вполне могу на равных конкурировать с Европой и даже Соединенными Штатами. Однако предприятия закрылись, а инфраструктура была либо уничтожена, либо распродана. В результате Украина сейчас зарабатывает лишь на транзите газа, который скоро может остановиться, на экспорте ископаемых и сельскохозяйственной продукции.

Власть в стране давно принадлежит олигархам, которые поднялись на природных богатствах, поделили их между собой и взяли под контроль политику с финансовой системой. Все украинские президенты – это не более, чем куклы в руках истинных правителей, которые предпочитают жить за пределами государства.

Последние козыри уничтожили радикальные националисты, устраивающие Майданы и стремящиеся разорвать отношения с Россией. После последнего переворота в 2014 году страна окончательно скатилась в пропасть и превратилась в колонию.

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