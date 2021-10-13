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Евросоюз не в состоянии помочь Украине решить возникшие перед ней энергетические проблемы, поэтому страну ожидает очень сложный зимний период, заявил экс-заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев.

Он пояснил, что ЕС не хочет решать украинские проблемы, а заявляет, что Киеву пора бы самому усилить собственную энергозависимость. Между тем, Россия якобы может цинично поступить с Украиной, что приведет к «зимнему реваншу Путина».

По словам Елисеева, у Киева сейчас имеется две возможности получить газ – приобрести его у РФ либо купить по реверсу в Европе. Первый вариант отпадает, а второй в этом году принесет в два раза меньше голубого топлива, чем прошлой зимой.

Елисеев также отметил, что на саммите ЕС ни один европейский политик не выступил с осуждением газопровода «Северный поток-2», что говорит о его гарантированном запуске в ближайшее время.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин допустил возможность полной остановки транзита газа через Украину. Он отметил, что если попытаться увеличить объемы голубого топлива на этом направлении, то украинская труба может «лопнуть».

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  • Анна
  • 13.10.2021
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