Канада собирается осуществить запуск гиперзвуковой «секс-бомбы». Об этом заявила компания Space Engine Systems, которая разрабатывает проект.

Впрочем, речь идёт о гиперзвуковом орбитальном самолёте, который получил достаточно странное название «Sexbomb». Уже в этом году должны состояться первые испытания этого самолёта.

Как сообщается, разработка представляет из себя модель орбитального самолёта Hello-1, только меньше примерно в 10 раз. На новом самолёте планируется испытать принципы работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Согласно имеющейся информации, самолёт планируется разогнать до скорости в 5 махов.

Необычное название самолёта, как было заявлено, выбрали из-за его характеристик, которые были названы выдающими. Также было отмечено, что если самолёт хоть во что-то врежется, это будет подобно взрыву. Кроме того, было отмечено, что «это сексуально».

Ранее мы сообщали, что в США провалились очередные испытания гиперзвукового оружия. Пусковые испытания проводились на Аляске.