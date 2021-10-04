Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания в Калининградской области с 8 октября можно будет посещать только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. Кроме того, 1 ноября жители и гости региона столкнутся и с другими ограничениями.

Так, без QR-кода запретят посещать кинотеатры и концертные залы, театры и бассейны, филармонии и фитнес-центры. В групповых экскурсиях уже сейчас в обязательном порядке требуется наличие прививки от Covid-19. Лица младше 18 лет смогут пока обойтись без подтверждения вакцинации.

Напомним, что в настоящий момент в России отменяются все массовые мероприятия, так как распространение коронавирусной инфекции ускорилось. О новых ограничительных мерах рассказала возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова.