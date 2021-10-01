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Для сдерживания придуманной Соединенными Штатами «российской агрессии» страны «большой тройки» Европы вполне могут объединить усилия. Однако попытка их противодействия РФ станет «ударом яйца о камень», пишут китайские эксперты портала Baijiahao.

Они поясняют, что проблемы Великобритании, Германии и Франции, составляющих ту самую «большую тройку», кроются в слишком малом количестве ядерных ракет. Так, в распоряжении Лондона имеется лишь 215, а Парижа – 290 боеголовок. В то время как у России их примерно шесть тысяч.

При этом британские ракеты Trident с дальностью поражения целей 12 000 километров, могут обслуживаться только специалистами из США, что обходится довольно дорого. Французские M51, которые базируются на подводных лодках, по дальности выигрывают у британских, но их техническое состояние вызывает множество вопросов.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, пишут, что РФ постоянно модернизирует свой ядерный арсенал, что обеспечивает ей неоспоримое преимущество перед «большой тройкой». Поэтому если Европа попробует проявить агрессию в отношении РФ, она может быть просто сметена с лица земли ответным ударом.

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