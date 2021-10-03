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Эксперт американского издания «1945» назвал американское оружие, которое поможет Соединенным Штатам одолеть Россию. Ним оказались совсем не ядерные ракеты или истребитель пятого поколения. Это оружие – самоходка M109A7 «Паладин».

Обозреватель Брент М.Иствуд пояснил, что САУ совершенно не подходит для вооруженных столкновений с террористическими организациями, однако при этом она идеальна для серьезных боевых действий с крупными противниками. Артиллерийская установка на гусеничном ходу использует 155-миллиметровые снаряды, вес каждого из которых составляет 45 килограммов.

Гусеницы дают возможность САУ преодолевать любые препятствия. Пушка посылает по противнику 8 таких боезарядов в минуту, затем меняет позицию и снова стреляет 8 раз подряд. Дальность поражения целей составляет 30 километров.

Автор рассказывает, что «Палладин», появившийся в 1994 году, сейчас применяется в израильской, южнокорейской, тайваньской армиях. Недостатками является только необходимость привязки САУ к GPS-навигации, а также ручной перезарядки установки.

Соединенные Штаты постоянно совершенствуют самоходку. В настоящий момент для нее разрабатываются роботы, которые будут перезаряжать пушку. Кроме того, специально для «Палладина» был создан снаряд «Эскалибур», который улетает на 50 километров и точно атакует любые мишени благодаря головкам самонаведения.

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