В испанском информагентстве El Periodico поведали о счастье жителей РФ после сравнения стоимости электричества в двух странах.

Журналисты издания побеседовали с россиянкой по имени Татьяна, работающей юристом и живущей в столице РФ. Она нередко путешествует в Европу и при этом не желает перебираться в западные страны, так как не видит больших отличий в уровнях жизни. Но европейцы, по ее словам, намного больше тратят за услуги ЖКХ. Авторы материала отмечают, что девушка полностью права, так как цены на электричество в западноевропейских государствах значительно выше.

В статье отмечают, что средний счет за энергию в РФ почти в три с половиной раза меньше, чем в испанских городах. К примеру, один киловатт-час россиянам обходится в 4,5 рубля, а испанцам – около 16 рублей. Поэтому в месяц за электричество в среднестатистической московской квартире нужно платить всего 1,7 тысячи рублей.