Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Елена Волкова, глава подмосковного комитета по конкурентной политике, отметила, что в городах региона будут размещены современные туалетные кабинки в ходе реализации программы благоустройства.

Согласно ее заявлению на портале госзакупок была размещена информация о начале специального конкурса в цифровом формате на установку мобильных общественных туалетов. В настоящее время указывается, что соответствующие кабинки должны будут появиться в Химках, Люберцах, Одинцовском округе и нескольких других населенных пунктах Московской области.

Подрядчику предстоит установить туалеты, способные работать в течение всего года. Они должны обладать двумя секциями, одна из которых предназначена для инвалидов. В них обязательно должен иметься технический уголок. Установку кабинок нужно будет завершить до конца нынешнего года.

Вам может понравиться

Бывший депутат ВРУ Мураев назвал жителей Украины заложниками газовой политики Зеленского

Граждане Украины давно стали заложниками газовой политики президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев. Он напомнил, что Киев закупает все тот же российский газ, только для этого

EurAsian Times: Индия собирается разработать аналог российской ракеты «Циркон»

Индия собирается разработать гиперзвуковую ракету, и в этом будут помогать российские инженеры. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на EurAsian Times. Как сообщается, разработкой ракеты занимаются российская корпорация «НПО Машиностроения»
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту

В Башкирии толпа избила мужчину на глазах у росгвардейцев

В Башкирии толпа избила человека и всё это происходило в присутствии сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает издание Ufa1. Инцидент был записан на видео, которое 24 октября было выложено в Сети.
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 октября – ясно, до 11 °C | Королев: погода, 25 октября – переменная облачность, до 8 °C | Подольск: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C |