Елена Волкова, глава подмосковного комитета по конкурентной политике, отметила, что в городах региона будут размещены современные туалетные кабинки в ходе реализации программы благоустройства.

Согласно ее заявлению на портале госзакупок была размещена информация о начале специального конкурса в цифровом формате на установку мобильных общественных туалетов. В настоящее время указывается, что соответствующие кабинки должны будут появиться в Химках, Люберцах, Одинцовском округе и нескольких других населенных пунктах Московской области.

Подрядчику предстоит установить туалеты, способные работать в течение всего года. Они должны обладать двумя секциями, одна из которых предназначена для инвалидов. В них обязательно должен иметься технический уголок. Установку кабинок нужно будет завершить до конца нынешнего года.