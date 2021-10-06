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Telegram-канал WarGonzo рассказал о задержании правоохранителями самопровозглашенной ДНР офицера Петра Ручьева с позывным «Дизель». Он обвиняется в вымогательстве, присвоении государственного имущества и других подобных преступлениях.

Будучи командиром танкового батальона, Ручьев вместе с Александром Захарченко принимал непосредственное участие в военной операции в Дебальцево, а также освобождал аэропорт Донецка.

В упомянутых выше преступлениях Ручьева обвинил ополченец Геннадий Яценко с позывным «Камчадал». Он опубликовал в социальных сетях пост, в котором заявил, что офицер присвоил себе денежное довольствие на общую сумму 145 тысяч рублей. Также Яценко отметил, что «Дизель» отбирал деньги и у других ополченцев, совершал другие преступления финансового характера.

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