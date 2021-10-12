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Учёные установили, что отпечатки следов древних людей, обнаруженные на Крите, имеют возраст около 6,05 миллиона лет.

Как сообщается, окаменевшие отпечатки обнаружили ещё в 2002 году. Всего было найдено около 50-ти следов поблизости от деревни Трахилос. Находились отпечатки в осадочной породе.

Недавно выяснилось, что первоначальная оценка возраста отпечатков оказалось ошибочной, и их возраст составляет чуть более 6 миллионов лет. Таким образом, эти следы наиболее древние среди всех отпечатков следов человека, которые были когда-либо найдены.

Учёные пока что не установили, представитель какого вида древних людей оставил эти следы. Отмечается, что у отпечатков форма стопы, которая очень похожа на стопы современных людей. Это может иметь большое значение для понимания эволюции древних людей.

Недавно мы сообщали о найденном на Мальорке бронзовом мече балеарского типа. Учёные установили, что он был создан ранее 793 года до н. э.

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  • Анна
  • 11.10.2021
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