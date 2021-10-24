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Проиранские вооруженные формирования минувшей ночью прорвались в «зеленую зону» в Багдаде. Целью штурма были посольство Соединенных Штатов, а также расположенная в непосредственной близости от него военная база. Однако проникнуть на оба объекта не удалось.

Нападавших сумели остановить военнослужащие ВС Ирака, которые привлекли на помощь дополнительные силы, пишет портал Avia.Pro. Он также опубликовал видео, на котором запечатлены кадры прорыва к посольству.

Авторы издания отмечают, что попытки штурма в скором времени могут повторяться неоднократно. Также стоит ожидать новых ракетных обстрелов.

Портал поясняет, что штурм устроили протестующие, недовольные действиями Соединенных Штатов. Они обвиняют Вашингтон в фальсификации выборов в Ираке. Позже произошло еще одно столкновение, в результате которого митингующих вытеснили из района, в котором расположена «зеленая зона».

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  • 22.10.2021
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