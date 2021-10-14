В разгар эвакуации американских войск из Афганистана в аэропорту Кабула случилось чрезвычайное происшествие, рассказали военнослужащие ВВС США. По их словам, пятеро неизвестных попытались захватить самолет и улететь из страны.

Издание Defense One пишет, что потенциальных угонщиков обнаружила американская разведка. Она предупредила охранявших аэропорт бойцов, которые предотвратили захват самолета. Кто именно пытался его угнать, не сообщается.

ВВС США уточняют, что речь идет о воздушной машине, которая совершала коммерческий рейс. Как именно удалось пресечь угон, неизвестно, все детали этой операции по неизвестным причинам засекречены.

Напомним, что после захвата Кабула талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) в аэропорту Кабула началась паника. Афганцы пытались любой ценой выехать за пределы страны, чтобы не оставаться под властью террористов.