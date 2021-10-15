Вступление Украины в НАТО еще много лет будет оставаться лишь в фантазиях киевских политиков, пишет российское издание «Вести». Главная причина тому – неудовлетворительное состояние украинской армии, которая в рейтинге Global Firepower-2021 оказалась на 25 позиции сразу за ВС Таиланда.

По мнению экспертов, Украина вполне могла оказаться еще ниже, но падение слегка затормозили Сухопутные войска. В сравнении ВМС и ВВС с другими странами мира ситуация еще хуже.

Так, практически полное отсутствие флота даже не позволяет как-то оценивать военно-морские силы страны. Боевая авиация оказалась на 39-й позиции из-за отсутствия современных истребителей, являющихся сегодня основой любых ВВС.

При этом у Киева нет никаких перспектив на будущее, что признают даже украинские эксперты. Страна не может позволить себе перевооружение и модернизацию армии, а военнослужащие все больше утрачивают мотивацию и норовят как можно скорее уйти на гражданку.