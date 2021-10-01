Иван Ургант посмеялся над 73-летней Любовью Борковой, которую назначили на должность председателя комиссии по молодёжной политике Екатеринбургской Думы.

Шутка прозвучала во время шоу «Вечерний Ургант». Ведущий выдвинул предложение называть Боркову как Любовь Пална или баба Люба, объяснив, что так её будут звать те, над чьими вопросами её предстоит работать.

Затем Ургант предположил, что Боркова избавит молодёжь от негативного влияния групп «Отпетые мошенники», Линда и DJ Грув, а также займётся важными вопросами – к примеру, влияние погоды на суставы молодёжи, или «супкультура». Под последним, как объяснил Ургант, имеется ввиду культура по правильному приготовлению супов.

Позже Ургант сообщил, что он не шутил про возраст и относится к старшему поколению с уважением, почтением и любовью. В шутке он попытался заострить внимание на том, что человек, который занимается молодёжной политикой, не доверяет интернету и считает телевидение основным источником информации.

Недавно Иван Ургант пошутил над футболистом Артемом Дзюбой. Поводом для шутки стал отказ спортсмена играть в сборной России.