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Количество заболевших коронавирусом в России будет постепенно нарастать, поэтому в настоящий момент никаких поводов для оптимизма нет, заявил не захотевший называть себя уральский эпидемиолог. Он пояснил, что сейчас эпидемический штамм проходит стадию становления, после которой начнет атаку.

Врач использовал теорию саморегуляции паразитарных систем Белякова, на которую наложил статистику по Covid, собранную с апреля прошлого года. Он пояснил, что такой подход показывает – число заболевших будет увеличиваться по нарастающей. Кроме того, вирус убьет еще много людей, так как он проходит эволюцию, становится злее и гораздо устойчивее к вакцинам.

По словам эпидемиолога, подобно испанскому гриппу коронавирус будет то наступать, то входить в спокойную фазу. Но в любом случае ожидать окончания пандемии в ближайшие 5-6 лет не стоит.

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