Дефицит артиллерийских снарядов является одной из основных проблем украинской армии, уверен киевский журналист Юрий Бутусов. Он заявил, что военное ведомство постоянно игнорирует необходимость заниматься решением этой задачи.

По словам Бутусова, имеющихся в распоряжении ВСУ боеприпасов не хватит даже на один многочасовой бой. После этого воевать украинской армии будет просто нечем и противник сможет брать ее голыми руками.

В программе «Свобода слова Савика Шустера» журналист напомнил, что Киев приобрел в Чехии 100-миллиметровые снаряды. Но в желании сэкономить он взял «восстановленные» боеприпасы, которые обошлись не в 1430 долларов за штуку, как новые, а всего в $950. Центральный научно-исследовательский институт при ВСУ признал их «годными» к использованию, хотя неоднократно сообщалось, что применение таких снарядов грозит серьезными неприятностями украинским военным.