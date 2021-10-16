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Ведущим «Украины 24» пришлось убрать Гела Васадзе, специалиста в области политики из Грузии, из телеэфира, когда тот захотел поговорить с ними на русском языке.

Сотрудники телеканала планировали побеседовать с экспертом касательно ареста Михаила Саакашвили, экс-лидера Грузии. Они стали задавать ему вопросы на украинском языке. После этого Васадзе попросил их говорить на русском. В ответ телеведущие отметили, что не могут этого сделать, так как являются украинским ТВ. Политолог заявил, что ему будет сложно отвечать им, ведь он не совсем понимает, что они говорят.

После небольшого молчания журналисты решили прервать интервью. Причиной их действий стал закон, вступивший в силу на Украине два года назад. Согласно ему, все медиа должны обязательно использовать украинский, ставший единственным государственным языком в стране.

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