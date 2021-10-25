Украина выполнила свою часть контракта по продаже Соединенным Штатам одного танка Т-84БМ «Оплот». Соглашение было заключено в 2012 году, но Киев только сейчас отправил боевую машину заказчику.

Пока Киев раскачивался, цена на танк существенно возросла. Ранее Укрспецэкспорт получил точно такую же боевую машину за 3 миллиона долларов, а Таиланд – за 4,9 млн. Последний приобрел несколько измененную версию Т-84 «Оплот-Т». Американцам же пришлось выложить все 7 миллионов.

Эксперты издания The National Interest удивленно интересуются, зачем Вашингтон покупал за такие деньги всего одну боевую машину. Единственная версия, которая у них возникла, связана с возможным использованием танка в качестве цели на боевых учениях ВС США.

«Оплот», как и многие другие «новейшие» танки Украины, представляет собой модификацию старого советского Т-80. Киев именно таким образом создает «новую» технику – использует арсенал, доставшийся ей в наследство от СССР и проводит его модернизацию.