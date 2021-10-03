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В следующем году Киев может получить в свое распоряжение 12 американских истребителей F-15EX, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на украинский милитаристский сайт Defence Express.

Авторы сообщают, что главное военное ведомство Украины еще в 2019 году отправляло запрос на приобретение боевых самолетов. Это выглядит несколько странно, так как летом Киев никак не мог определиться с истребителями для замены старых советских МиГ-29 и Су-27.

Украинские эксперты заявляют, что в штилевых условиях Киев вполне мог бы получить американские истребители и значительно повысить обороноспособность страны. Однако с таким финансированием, которое выделяется на перевооружение ВВС, ждать новых самолетов можно и до 2030 года.

Кроме того, авторы уверены, что у Киева возникнут серьезные проблемы с обслуживанием истребителей американского производства, так как оно обходится дорого и требует привлечения квалифицированных техников.

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