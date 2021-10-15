В нарушение всех договоренностей с Россией Турция пытается усилить свои боевые операции против курдов и стремится перебросить в Сирию дополнительные войска. Однако Москва не собирается идти у нее на поводу. Российские ВКС отправили на границу вертолеты, которые проводят патрулирование в готовности ответить на любую агрессию, пишет портал Avia.Pro.

Авторы рассказали, что ударные вертолеты Ка-52 пристально следят за передвижениями турецких войск вдоль границ Сирии. Также они патрулируют северную часть страны, гда Анкара замыслила наступление на населенные пункты, находящиеся под контролем курдов.

По мнению экспертов, прорыв турецких войск или их наступление в таких условиях не представляются возможными. ВКС вряд ли станут церемонится в случае агрессии, так как подразделений Турции вообще не должно быть на сирийской территории.