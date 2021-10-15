Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В нарушение всех договоренностей с Россией Турция пытается усилить свои боевые операции против курдов и стремится перебросить в Сирию дополнительные войска. Однако Москва не собирается идти у нее на поводу. Российские ВКС отправили на границу вертолеты, которые проводят патрулирование в готовности ответить на любую агрессию, пишет портал Avia.Pro.

Авторы рассказали, что ударные вертолеты Ка-52 пристально следят за передвижениями турецких войск вдоль границ Сирии. Также они патрулируют северную часть страны, гда Анкара замыслила наступление на населенные пункты, находящиеся под контролем курдов.

По мнению экспертов, прорыв турецких войск или их наступление в таких условиях не представляются возможными. ВКС вряд ли станут церемонится в случае агрессии, так как подразделений Турции вообще не должно быть на сирийской территории.

Вам может понравиться

В ПФР сообщили, кто из пенсионеров не имеет права на повышение пенсии после 80 лет

Некоторые пенсионеры, как сообщает Пенсионный фонд России, не имеют права на получение повышенной пенсии по достижению возраста 80-ти лет. Как сообщается, в первую очередь это инвалиды I и II групп.
  • Анна
  • 15.10.2021
  • читать 1 минуту

Forbes: американская элита не сумела помешать грандиозным планам России в Восточной Европе

Аналитик Лорен Томпсон заявил, что американские элиты не сумели помешать России начать реализовывать свои планы в Восточной Европе. Об этом рассказывает «ПолитРоссия» со ссылкой на Forbes. Согласно заявлению Томпсона, Китай
  • Анна
  • 13.10.2021
  • читать 1 минуту

El Mundo: Столтенберг предостерег Европу от создания собственного оборонного альянса

Обида Франции заставляет ее развивать идею развития вооруженных сил Евросоюза, но ЕС не должен создавать подобные формирования, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит издание El Mundo. Авторы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |