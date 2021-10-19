В понедельник вооруженные силы Германии и 13 других стран НАТО начали учения «Steadfast Noon» («Стойкий полдень») с целью отработки применения тактического ядерного оружия. Об этом сообщает немецкий новостной портал RND. Перевод представлен изданием discover24.ru.

По информации штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, в учениях Steadfast Noon, которые проводятся ежегодно, задействованы десятки самолетов. В дополнение к реактивным истребителям с ядерными боеголовками, в число участников учений включаются обычные реактивные самолеты, а также самолеты-заправщики и разведывательные самолеты.

Согласно официальной информации, местом проведения учений в этом году является воздушное пространство над южной территорией альянса. Соответственно, предполагается отработать применение тактического ядерного оружия США типа B61, которое, по официально неподтвержденным данным, хранится на военном аэродроме Геди на севере Италии. Согласно оценке полетных данных эксперта по ядерному оружию Ханса Кристенсена, в понедельник именно в Геди приземлился немецкий истребитель «Торнадо».

Так называемое «ядерное участие НАТО» предусматривает, что ядерное оружие США, размещенное в Европе, также может сбрасываться с самолетов стран-партнеров в чрезвычайной ситуации, например, чтобы отразить вторжение противостоящих вооруженных сил. По неподтвержденной информации, ядерное оружие США может храниться также в Бельгии, Турции, Нидерландах и в немецком Бюхеле (земля Рейнланд-Пфальц).

НАТО не пожелало сообщить точные места проведения тренировок или другие детали. В официальной информации говорилось только о самой последней декларации саммита, где сказано: «Учитывая ухудшение обстановки безопасности в Европе, надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение». В то же время было подчеркнуто, что после окончания «холодной войны» НАТО резко сократила количество ядерных вооружений, размещенных в Европе.

По словам военных экспертов, учения Steadfast Noon, которые регулярно проводятся в октябре, отрабатывают, среди прочего, способы безопасно транспортировать американское ядерное оружие из подземных хранилищ на самолет и устанавливать его под истребителями. Однако во время самих тренировочных полетов реальных ядерных бомб на вооружении нет.

Опасность войны, которая может вестись с применением ядерного оружия, в настоящее время считается значительно более высокой, чем в последние три десятилетия. Основная причина этого – прекращение действия Договора по РСМД с отказом от наземных систем средней дальности, способных нести ядерные боеголовки. США расторгли соглашение летом 2019 года при поддержке своих партнеров по НАТО, поскольку они предполагают, что Россия якобы нарушает его в течение многих лет, используя ракету средней дальности под названием 9M729 (код НАТО: SSC-8) [ракета для комплексов «Искандер» с дальностью до 500 км, что не превышает ограничения Договора по РСМД].

Военные эксперты считают, что в настоящее время может быть начата новая гонка вооружений. США уже работают над новой мобильной наземной системой средней дальности, которая была бы незаконной во времена Договора о РСМД. Согласно текущим планам, он должен нести только обычные, то есть неядерные, боеголовки. Однако неясно, останется ли это так.