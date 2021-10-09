Международная группа специалистов выяснила, что солнечные панели способствуют охлаждению Земли.

Как сообщается, солнечные электростанции занимают огромные территории – до нескольких сотен гектаров. Благодаря им количество парниковых газов, которые попадают в атмосферу Земли, снижается. Эффект тем сильнее, чем больше сама станция.

Помимо этого, как заявили учёные, такие электростанции оказывают на поверхность планеты охлаждающий эффект. Происходит это за счёт того, что лучи Солнца поглощаются солнечными панелями, и до почвы они не доходят. Поэтому вокруг станции температура ниже, чем могла бы быть, если бы лучи доходили до поверхности.

Впрочем, эффект может быть как положительным, так и отрицательным, а потому при строительстве новых электростанций его нужно будет учитывать.

Ранее учёные сообщали о белой краске, которая почти полностью отражает солнечный свет. Её можно использовать для окраски домов, чтобы охлаждать помещения.