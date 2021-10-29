Учёные из США установили, что COVID-19 может провоцировать тяжёлые нарушения слуха.

Как сообщается, ещё весной 2020 года к специалистам начали обращаться люди, которые переболели коронавирусом. После этого у них начались такие проблемы, как потеря слуха или звон в ушах, а также тошнота и головокружения. На тот момент ещё не было ясно, вызывал ли коронавирус эти проблемы, или это просто совпадение.

В ходе экспериментов оказалось, что SARC-CoV-2 может проникнуть в ткани внутреннего уха. Затем он поражает нервные клетки. Из-за этого происходят нарушения слуха и страдает вестибулярный аппарат. Коронавирус уничтожал каждую четвёртую клетку.

Каким образом вирусу удаётся проникать во внутреннее ухо, специалисты ещё не выяснили.

Ранее учёные выяснили, что коронавирус может напрямую повредить клетки мозга. Из-за инфекции отмирают сосуды мозга, что и приводит к негативным последствиям.