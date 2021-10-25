Американские специалисты установили спустя какое время люди, уже переболевшие коронавирусом, могут заразиться повторно.

Как отмечается, в целом повторные случаи заболевания встречаются не слишком часто, однако всё же такое происходит. Также указывается, что заразиться могут и люди, поставившие себе вакцину, но, как правило, в этом случае они болеют в лёгкой форме.

В исследовании собирались данные об уровнях антител у людей, которые переболели разными коронавирусами, не только SARS-CoV-2. Это позволило выяснить, что повторное заражение SARS-CoV-2 может произойти в срок от трёх до 63 месяцев с момента пиковых значений антител.

Учёные предположили, что в будущем повторные случаи заражения будут становиться всё чаще, и властям стран это следует учесть.

Недавно учёные установили, что некоторые люди имеют генетическую устойчивость к коронавирусу. Обеспечивает эту устойчивость целый набор генов.