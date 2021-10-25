читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские специалисты установили спустя какое время люди, уже переболевшие коронавирусом, могут заразиться повторно.

Как отмечается, в целом повторные случаи заболевания встречаются не слишком часто, однако всё же такое происходит. Также указывается, что заразиться могут и люди, поставившие себе вакцину, но, как правило, в этом случае они болеют в лёгкой форме.

В исследовании собирались данные об уровнях антител у людей, которые переболели разными коронавирусами, не только SARS-CoV-2. Это позволило выяснить, что повторное заражение SARS-CoV-2 может произойти в срок от трёх до 63 месяцев с момента пиковых значений антител.

Учёные предположили, что в будущем повторные случаи заражения будут становиться всё чаще, и властям стран это следует учесть.

Недавно учёные установили, что некоторые люди имеют генетическую устойчивость к коронавирусу. Обеспечивает эту устойчивость целый набор генов.

Вам может понравиться

Врач Соколов рассказал, что антитела не дают стопроцентной гарантии защиты от COVID-19

Игорь Соколов, специалист в области медицины, заявил, что большой показатель антител в организме не дает 100-процентной гарантии того, что человек не заразится коронавирусом. Согласно его словам, перед многими людьми во

Ученые рассказали, кто может умереть от COVID-19 после прививки

Команда итальянских исследователей определила, что риск умереть от коронавируса даже после вакцинации сохраняется у пожилых людей, имеющих большое число хронических болезней. Ученые провели анализ информации о смерти жителей Италии, зараженных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 октября – ясно, до 11 °C | Королев: погода, 25 октября – переменная облачность, до 8 °C | Подольск: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C |