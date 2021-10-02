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Американские специалисты впервые сумели поместить дрон в центр урагана.

Как сообщается, дрон представляет собой роботизированную доску для серфинга. Он имеет высоту 15 метров и длину 7 метров. Разработка получила название «Saildrone», её создала кампания, имеющее то же самое название.

Аппарат приводится в действие ветром, после чего направляется в ураган. Здесь ведётся сбор различных данных, которые необходимы учёным. В частности, отмечается такая информация, как атмосферное давление, скорость ветра и его направление, температура, и многие другие параметры. Как заявили учёные, эти сведения должны помочь в улучшении моделей прогнозов, которые предсказывают усиление ураганов.

В исследовании дрон был направлен в ураган 4-й категории, которые проходил через Атлантический океан.

Недавно учёные рассказали о причинах, из-за которых в Арктике появилась озоновая дыра. Предполагается, что это произошло из-за повышения температуры Тихого океана.

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