Специалисты из Китая сумели найти причину, из-за которой прошлой весной над Арктикой появилась озоновая дыра.

Озоновая дыра является значительным понижением содержания озона над определённым участком Земли. К примеру, над Антарктикой ежегодно осенью формируется такая озоновая дыра. Как установили специалисты, это случается это из-за того, что в Антарктике наступает полярная ночь и из-за этого нет ультрафиолета, и, соответственно, озон не вырабатывается.

Однако над Арктикой озоновая дыра возникла по другим причинам. Согласно предположению учёных, её появление обусловлено сильным повышением температуры Тихого океана. Это в итоге привело к аномальному охлаждению стратосферного вихря в Арктике и снижению активности планетных волн. В итоге произошла потеря большой части озона.

Недавно мы сообщали о найденных в Арктике залежах газонасыщенной незамерзающей воды. Она не замерзла даже в условиях экстремально низких температур.