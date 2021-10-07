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Группа исследователей определила, что среди собак есть особенно одаренные особи, способные быстро впитывать новые знания.

Специалистами была проведена целая серия опытов, получившая название Genius Dog Challenge и транслируемая в Сети в прямом эфире. В рамках них они выяснили, что некоторые собаки-гении могут всего за семь дней выучить до двенадцати новых наименований игрушек. Кроме того, они способны запомнить их на период до восьми недель.

Проведенное исследование показывает, что талантливые собаки обладают высокими умственными способностями в сравнении с другими представителями своего вида, и могут выполнять действия, которые могут быть недоступны обычным питомцам. Благодаря их изучению биологи надеются выяснить, какие именно факторы способствуют развитию интеллекта у собак.

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