Австралийские специалисты нашли способ, который помогает выявить рак на ранней стадии. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как отмечается, выявить рак на ранних стадии до того, как он не стал большой опухолью и не спровоцировал появление метастаз, весьма непросто. Ещё в 2014 специалисты из Калифорнийского университета запатентовали способ диагностики рака по фрагментам РНК, содержащимся в слюне. Как было заявлено, этот способ надёжен на 80%. Однако провести тест по слюне весьма затруднительно из-за изменчивой и легко загрязняющейся среды.

Недавно учёные из Австралии нашли способ, который позволяет выявить вирус папилломы человека. Человек, как правило, избавляется от этого заболевания спустя несколько лет после заражения, но порой оно может привести к онкологии. Этот вирус сохраняется в слюне.

В исследовании приняли участие 523 человека, из них 501 лечились от онкологии. У 43,2% пациентов был найден вирус папилломы человека в слюне, при этом у людей с раком головы или шей вирус находился в 90% случаев.

Недавно учёные выделили вирусы, которые могут помочь в лечение рака молочной железы. Кроме того, были выявлены штаммы для лечения рака мозга.