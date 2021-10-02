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Российские учёные сумели выделить онколитические вирусы. Использовать их можно будет для терапии рака молочной железы.

Как сообщается, над этим работали учёные Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. Согласно заявлению учёных, они выделили штаммы вирусов, которые продемонстрировали самые высокие результаты.

После этого штаммы были переданы в компанию «Биокард». Здесь будут выбраны самые лучше штаммы. Уже с их использованием будет создано новое лекарство. После регистрации препарата его можно будет применять для лечения рака молочной железы.

Указывается также, что учёные выявили штаммы непатогенных энтеровирусов. Сообщается о четырёх новых видах. Они позволят разработать препараты для лечения агрессивных форм рака мозга. Но, по словам специалистов, для того, чтобы использовать в России такие препараты, нужно поменять некоторые пункты в законодательстве.

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