Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские специалисты разработали светильник, свет которого способен убивать коронавирус. Статья о новом светильнике была опубликована изданием Scientific Reports.

В настоящее время ультрафиолетовый свет часто используется для стерилизации помещений или инструментов в больницах. Он также может быть задействован в качестве терапевтического средства, но это довольно рискованно – большая доза излучения приводит к нарушению ДНК и повреждениям генома.

Однако американские специалисты сумели подобрать диапазон волн синего цвета, которые способны убить SARC-CoV-2, но для человека безопасны. Вирус, согласно заявлению специалистов, погибает вне зависимости от того, находится он на поверхности или внутри живых клеток.

Недавно учёные установили, что коронавирус может напрямую влиять на клетки головного мозга. Это приводит к гибели сосудов и появлению нитевидных структур в мозге.

Вам может понравиться

Учёные предложили использовать яд скорпионов для лечения коронавируса

Специалисты Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте считают, что яд скорпионов можно будет использовать для лечения COVID-19. Как отмечается, яд скорпионов с древних времён был задействован
  • Анна
  • 27.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 октября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 27 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 октября – переменная облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 27 октября – небольшая облачность, до 8 °C | Подольск: погода, 27 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 27 октября – ясно, до 11 °C |