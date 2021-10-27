Американские специалисты разработали светильник, свет которого способен убивать коронавирус. Статья о новом светильнике была опубликована изданием Scientific Reports.

В настоящее время ультрафиолетовый свет часто используется для стерилизации помещений или инструментов в больницах. Он также может быть задействован в качестве терапевтического средства, но это довольно рискованно – большая доза излучения приводит к нарушению ДНК и повреждениям генома.

Однако американские специалисты сумели подобрать диапазон волн синего цвета, которые способны убить SARC-CoV-2, но для человека безопасны. Вирус, согласно заявлению специалистов, погибает вне зависимости от того, находится он на поверхности или внутри живых клеток.

Недавно учёные установили, что коронавирус может напрямую влиять на клетки головного мозга. Это приводит к гибели сосудов и появлению нитевидных структур в мозге.