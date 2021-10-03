Анкара активно усиливает свое военное присутствие в провинции Идлиб, несмотря на заявления о деэскалации. Она уже отправила в Сирию несколько тысяч своих военных, что может говорить о подготовке к полномасштабной войне, считает военный корреспондент Олег Блохин.

Он пояснил, что война в провинции может начаться практически в любой момент. 4000 военных и более трехсот единиц техники помогут турецкому контингенту повысить эффективность наступательных действий. Кроме того, на их стороне множество джихадистов, которые готовы воевать до последнего.

Напомним, что на встрече президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина ситуация в Сирии была одной из тем обсуждения. Однако подробности достигнутых договоренностей не раскрываются.