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Анкара активно усиливает свое военное присутствие в провинции Идлиб, несмотря на заявления о деэскалации. Она уже отправила в Сирию несколько тысяч своих военных, что может говорить о подготовке к полномасштабной войне, считает военный корреспондент Олег Блохин.

Он пояснил, что война в провинции может начаться практически в любой момент. 4000 военных и более трехсот единиц техники помогут турецкому контингенту повысить эффективность наступательных действий. Кроме того, на их стороне множество джихадистов, которые готовы воевать до последнего.

Напомним, что на встрече президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина ситуация в Сирии была одной из тем обсуждения. Однако подробности достигнутых договоренностей не раскрываются.

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