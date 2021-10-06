Турция затеяла совместные с Азербайджаном учения в Нахичеванской автономной области в непосредственной близости от рубежей Армении. Не исключено, что это своеобразный ответ на маневры Ирана.

Пресс-релиз, выпущенный Анкарой, гласит, что учения являются второй активной фазой маневров «Непоколебимое братство-2021». При этом журналисты отмечают одну интересную деталь – Баку никаких пресс-релизов не делает и вообще сохраняет странное молчание и по поводу конфликта с Тегераном, и по учениям.

Эксперты напоминают, что Турция анонсировала проведение учений «Непоколебимое братство» еще в конце мая текущего года. Тогда сообщалось, что маневры пройдут в период с 20 по 23 сентября. Второй этап не упоминался вообще, поэтому его можно считать ответом Ирану, придуманном буквально на ходу.