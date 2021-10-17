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Президент Турции Реджеп Эрдоган, который стремительно теряет рейтинг в своей стране, не хочет уходить из Сирии. Он заявляет, что турецкая армия будет до последнего бороться с «режимом» действующего правительства СРА и с курдскими формированиями, написал портал Avia.Pro.

На территорию Сирии перебрасываются дополнительные силы, которые представляют серьезную угрозу для правительственных сил. Они намереваются взять под свой контроль города Айн-Исса и Тель-Рифат, Тель-Тамр и Манбидж.

Портал приводит информацию из сирийских СМИ о листовках, сбрасываемых на эти города турецкими самолетами. В них говорится, что гражданское население должно покинуть свои дома, так как Анкара намеревается провести зачистку курдов.

По мнению экспертов, с каждым днем ситуация накаляется и одновременно с этим повышается вероятность начала крупномасштабных столкновений между Турцией и поддерживающими ее террористами с одной стороны и курдами, правительственными силами САР и Россией с другой.

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