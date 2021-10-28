Анкара продолжает вооружать Украину для проведения военной операции на Донбассе, сообщил портал Avia.Pro. Он напомнил, что ранее Киев приобрел у Турции 12 беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. После этого он получил еще 18 БПЛА.

Сейчас, имея 30 ударных беспилотников, Киев вполне может начать масштабную наступательную операцию на Донбассе. Наличие двух эскадрилий БПЛА позволяет ему растерзать оборонительные порядки самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Военный эксперт Аким Апачев считает, что беспилотники, обладающие способностью наносить высокоточные удары, станут серьезным вызовом не столько для республик Донбасса, сколько для России. Потому что если Украина начнет атаковать ЛНР и ДНР, Москве придется в любом случае как-то на это реагировать.

Аналитик также отметил, что Россию ждут серьезные испытания, причем не только на Донбассе, но и в Сирии. И отмолчаться у Москвы не получится.