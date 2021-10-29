Российские войска просто бежали от превосходящих турецких сил, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на специалиста по безопасности из Анкары Абдуллы Агара. Он заявил, что приближение турецких войск в Айн-Иссе и Тель-Рифату спровоцировали отступление РФ, хотя боевики Хезболлы и проиранские вооруженные формирования остались в этих населенных пунктах.

Не особо понятно, чем недовольны турецкие военные. Россия, напротив, фактически отдает им северные районы Сирии, не пытаясь вступать в противостояние. Если турки надеялись, что РФ будет сдерживать Иран, который уже готов вступить в бой с ними, то это бы вряд ли произошло.

Турецкая сторона недовольна поиском российскими военными альтернативы трассе М-4 для снабжения на случай ее захвата Анкарой. По мнению экспертов, подобные заявления представляют собой не более, чем провокацию, потому что немного странно обвинять Россию в том, что она не хочет вступать в конфликт с Турцией.